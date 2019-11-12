Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

Проявить скромные познания в иностранных языках его заставили назойливые вопросы журналистов на одну и ту же тему.

Глава Пентагона Марк Эспер на английском, русском и немецком языках ответил на вопрос, "придёт ли конец карьере" подполковника Александра Виндмана из-за показаний по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Министр обороны несколько раз отвечал на данный вопрос отрицательно, однако журналисты снова и снова спрашивали, будет ли "месть". После очередного раза он не выдержал и прибегнул к своим лингвистическим познаниям.

— No, ньет, nein, — сказал он по-английски, по-русски и по-немецки.

Затем Эспер поинтересовался у представителей СМИ, какой язык им подходит. Тема Виндмана была на этом исчерпана, и журналисты к ней больше не возвращались.

Как ранее писал Лайф, 25 сентября конгресс США сообщил о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом послужило злоупотребление служебным положением: Трамп якобы пообещал помощь Украине в обмен на расследование дела Джо Байдена и его сына, их бизнес-интересов в Незалежной. Накануне стало известно, что палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, согласно которой расследование о возможном импичменте Трампа переходит к публичной фазе.