Мать доцента-расчленителя рассказала о его ссорах с аспиранткой

Людмила Соколова, мать доцента СПбГУ Олега Соколова, который убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко, рассказала об отношениях её сына с погибшей. По словам Соколовой, пара постоянно ссорилась на почве её ревности к детям историка от предыдущего брака.
— Она против его детей. Она не только против. Она ему такие скандалы закатывала, а он взрывной и эмоциональный. Он говорит: "Мама, я не знаю, что делать", — рассказала она в интервью Пятому каналу.
В свою очередь мать погибшей, Галина Ещенко, не согласна с версией о том, что причиной трагедии послужила очередная ссора на почве ревности.
— В день убийства Анастасия действительно работала в архивах. Это легко проверить. И вечером она прибыла сюда — в Санкт-Петербург. Поэтому ни о каком воздействии не может быть и речи. Ни о каком, — уточнила Ещенко.
Ранее родители историка рассказали, что всегда ждали от него великих дел.
Напомним, Олега Соколова задержали 9 ноября. В его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки. Позже доцент СПбГУ признался в совершении убийства своей сожительницы.
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