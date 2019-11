Госпитализирована артистка Black Star Клава Кока

View this post on Instagram

Друзья!! ❤️ Не хотела афишировать, что меня госпитализировали, но СМИ уже все вычислили... Волнуются и звонят друзья, переживают поклонники(( я этого не хотела... Сейчас все нормально, я нахожусь под наблюдением лучших врачей (спасибо @pashuofficial @walterlerusse ). Я просто не рассчитала свои силы и организм дал сбой 🤒 Но не переживайте за меня, все будет хорошо, обещаю 😘 пойду посплю немножко, не звоните плиз 🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️