Госпитализирована артистка Black Star Клава Кока

Врачи прописали девушке капельницы и уколы на дому, но сегодня ей стало хуже, и её привезли в больницу.

Артистка Black Star Клава Кока попала в больницу в Москве после поездки в Израиль, где выступала, сообщает Super.

Вернувшись на родину, Клава почувствовала себя плохо — у неё поднялась температура, она потеряла сознание. Врачи прописали девушке капельницы и уколы на дому, но сегодня ей стало хуже, и её привезли в больницу.

В своём инстаграме артистка подтвердила информацию о госпитализации и рассказала, что чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей.

— Я просто не рассчитала свои силы, и организм дал сбой. Но не переживайте за меня, всё будет хорошо, обещаю, — написала Клава.

Врачи предполагают, что у артистки может быть гнойная ангина или сильное переутомление. Лейбл Black Star отменил все ближайшие выступления и съёмки Клавы.