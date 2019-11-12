Госпитализирована артистка Black Star Клава Кока

Артистка Black Star Клава Кока попала в больницу в Москве после поездки в Израиль, где выступала, сообщает Super.
Вернувшись на родину, Клава почувствовала себя плохо — у неё поднялась температура, она потеряла сознание. Врачи прописали девушке капельницы и уколы на дому, но сегодня ей стало хуже, и её привезли в больницу.
В своём артистка подтвердила информацию о госпитализации и рассказала, что чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей.
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Друзья!! ❤️ Не хотела афишировать, что меня госпитализировали, но СМИ уже все вычислили... Волнуются и звонят друзья, переживают поклонники(( я этого не хотела... Сейчас все нормально, я нахожусь под наблюдением лучших врачей (спасибо @pashuofficial @walterlerusse ). Я просто не рассчитала свои силы и организм дал сбой 🤒 Но не переживайте за меня, все будет хорошо, обещаю 😘 пойду посплю немножко, не звоните плиз 🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️
— Я просто не рассчитала свои силы, и организм дал сбой. Но не переживайте за меня, всё будет хорошо, обещаю, — написала Клава.
Врачи предполагают, что у артистки может быть гнойная ангина или сильное переутомление. Лейбл Black Star отменил все ближайшие выступления и съёмки Клавы.
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