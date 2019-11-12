Александрийский патриарх получил письмо с "Поцелуем Иуды"

После случившегося Феодор разорвал послание, сбежав "во избежание внимания толпы".

Патриарх Александрийский Феодор получил письмо с изображением части фрески "Поцелуй Иуды" и собственной фотографией с митрополитом Киевским Онуфрием после того, как на литургии помянул главу новой церкви Украины Епифания. Об этом написал в своём фейсбуке православный блогер Александр Вознесенский.

— Несмотря на просьбы кипрского священства, Феодор помянул лично на литургии Епифания в Лимассоле. После этого все епископы и священники получили конвертик, где была распечатана эта картинка с комментарием: "Онуфрий — митрополит, Епифаний — раскольник, Феодор — Иуда", — пояснил Вознесенский.

По его словам, после случившегося Феодор разорвал письмо, сбежав "во избежание внимания толпы", а многие священники Кипра поддержали акцию и сказали, что всё было сделано максимально корректно, что они в курсе этой проблемы и не поддерживают Феодора.

Напомним, 8 ноября Московский патриархат сообщил о невозможности поминовения патриарха Александрийского патриархом Кириллом в ходе богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины.

Так называемая ПЦУ создавалась на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Признанной мировым православием является Украинская православная церковь (УПЦ).