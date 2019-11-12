Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для сельчанок

Документ также гарантирует право на повышенную оплату труда, если по условиям работы их день делится на части.

Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для женщин, трудящихся в сельской местности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, рабочее время для женщин, трудящихся в сельской местности, не должно превышать 36 часов в неделю. При этом объём заработной платы сохраняется.

До принятия этого закона Госдумой право сельских женщин на сокращённый рабочий день не было закреплено федеральным законом.

Закон также гарантирует право на повышенную оплату труда, если по условиям работы их день делится на части.

Ранее президент России Владимир Путин внёс изменения в закон о наказании за посредничество в незаконной миграции.