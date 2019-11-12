Путин ратифицировал соглашение СНГ о сотрудничестве при ядерных авариях

Также глава государства ратифицировал договор о взаимодействии России и Европейской организации ядерных исследований.

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение о взаимодействии стран СНГ по обеспечению готовности в случае ядерной аварии и взаимопомощи по её ликвидации. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Соглашение было подписано 2 ноября 2018 года в Астане на заседании Совета глав правительств стран СНГ. Договор устанавливает порядок сотрудничества государств на случай ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации.

Также глава государства подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий.