Робби Уильямс рассказал, что живёт без мобильного телефона с 2006 года

Певец рассказал, что пользуется только компьютером, поскольку не любит телефоны.

Певец Робби Уильямс признался, что не пользуется мобильным телефоном, пишет The Guardian.

— У меня нет мобильного телефона с 2006 года. Я всегда с компьютером. У меня всегда есть Wi-Fi. Я избавился от телефона, потому что не люблю их, — рассказал он.

Уильямс — не единственная звезда, которая не пользуется мобильным. Так, британский певец Элтон Джон признался в 2016 году, что у него тоже нет телефона, и пожаловался на их распространённость. Режиссёр Вернер Херцог в 2016-м также рассказал, что ему не нравится быть на связи 24 часа в сутки и знать, что его всегда может выследить хакер или враждебное правительство. А глава видеосервиса YouTube Сьюзен Войжитски вовсе запрещает пользоваться мобильными телефонами своим детям.