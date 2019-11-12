В Москве "газель" перевернулась после столкновения с такси

Движение транспорта в Лефортовском тоннеле в Москве осложнено из-за аварии с участием такси и "газели", сообщили ТАСС в пресс-службе столичной ГИБДД.
— В Лефортовском тоннеле столкнулись такси и грузовик "Газель", — сообщили в Госавтоинспекции.
В результате столкновения грузовой автомобиль перевернулся. Сейчас движение машин в тоннеле осложнено.
На месте аварии работают инспекторы ДПС, устанавливаются причины случившегося.
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