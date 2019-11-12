В Москве "газель" перевернулась после столкновения с такси

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Фото © Pixabay

На месте инцидента работают инспекторы ДПС, устанавливаются причины произошедшего.

Движение транспорта в Лефортовском тоннеле в Москве осложнено из-за аварии с участием такси и "газели", сообщили ТАСС в пресс-службе столичной ГИБДД.

В Лефортовском тоннеле столкнулись такси и грузовик "Газель", сообщили в Госавтоинспекции.

В результате столкновения грузовой автомобиль перевернулся. Сейчас движение машин в тоннеле осложнено.

На месте аварии работают инспекторы ДПС, устанавливаются причины случившегося.

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