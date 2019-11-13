В Музее Победы создают железнодорожный вокзал

Работы по созданию экспозиции завершатся к 75-летию годовщины Победы в 2020 году.

На площади более 300 квадратных метров в Музее Победы создадут экспозицию в интерьере железнодорожного вокзала. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Декорирование зоны "Чудо эвакуации" новой экспозиции началось 12 ноября. Музейное пространство сможет погрузить посетителей в атмосферу воюющей страны, а также позволит представить участником событий себя.

— Такой проект реализуется в музейной практике впервые. На площади более 300 квадратных метров воссоздадут исторический сюжет погрузки и эвакуации эшелонов в интерьере ж/д вокзала. Материалы экспозиции расскажут о беспрецедентных мерах по эвакуации предприятий и людей на восток страны, вывозе культурных ценностей, спасении урожая 1941 года, — уточняется в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Чудо эвакуации" — это один из разделов новой экспозиции "Подвиг народа". Работы по созданию экспозиции завершатся к 75-летию годовщины Победы в 2020 году.

— Эффект "погружения" будет достигнут аудио- и визуальными решениями. Например, с помощью фильма — реконструкции событий, который развернётся на одной из стен на площади более 50 квадратных метров. Серия таких фильмов снимается по заказу музея студией "Военфильм", — приводит пресс-служба слова замдиректора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдара Янибекова.

Съёмки эпизода "Эвакуация", проходившие на станции Шаховская в Московской области, только что завершились.