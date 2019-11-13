Рокер Пит Доэрти получил срок за драку с прохожим и кокаин

Буквально за сутки он дважды оказался задержан полицией, причём во второй раз Пит лишь праздновал успешное освобождение.

Скандально известный британский музыкант Пит Доэрти полностью оправдал своё амплуа, угодив сразу в две истории с нарушением закона всего за 24 часа и получив тюремный срок за это. Об этом сообщает BFMTV.

По данным журналистов, 8 ноября Доэрти был задержан полицией за "участие в незаконной торговле наркотиками": рокер приобрёл в бедном районе Парижа два грамма кокаина, его оштрафовали на 5 тысяч евро. Этот приговор стал альтернативой реальному тюремному сроку, который светил Питу. Певец выбрал упрощённую процедуру для пойманных на наркотиках и согласился ежедневно платить штрафы в размере 50 евро в течение 100 дней.

Однако даже такое шаткое положение не остановило Доэрти, ведь, буквально выйдя из полицейского участка, он решил отпраздновать своё освобождение (видимо, после суточного заключения) и направился в бар, где после собственных усилий, а также угощения других посетителей напился и подрался.

Второй участник драки, 19-летний британец, имя которого не называется, обратился в полицию, и 40-летний Доэрти снова оказался под стражей. После непродолжительного расследования, учитывая наличие свежего криминального эпизода в биографии, рокер был приговорён к трём месяцам тюремного заключения условно и двум годам испытательного срока.

В прошлом Доэрти был частым героем сводок новостей за свои многочисленные выходки и правонарушения. В 2011 году его приговорили к тюремному заключению на полгода за хранение кокаина, год спустя выгнали из реабилитационного центра из-за отсутствия мотивации.