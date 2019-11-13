США ведут переговоры с РФ по репатриации примкнувших в Сирии к боевикам россиян

По словам представителя Госдепа, страны неохотно соглашаются на репатриацию своих граждан.

Вашингтон ведёт консультации с Москвой о возможной передаче присоединившихся к террористическим группировкам россиян, ранее захваченных в Сирии. Об этом на телефонном брифинге для журналистов заявил представитель Госдепартамента США.

— Мы также говорим с россиянами, там большое число захваченных [террористов] и членов их семей из России. Россияне проявили некоторый интерес в их возвращении, но эти обсуждения находятся на ранней стадии, — сказал представитель Госдепа.

Также он добавил, что другие страны неохотно принимают своих граждан, задержанных в Сирии, что, в свою очередь, вызывает беспокойство в США.

— У нас был некоторый успех с ближневосточными странами, со странами Центральной Азии, — отметили в Госдепе.

В августе президент США Дональд Трамп заявил, что США не намерены постоянно держать у себя захваченных в Сирии людей и планируют отправить их в родные страны.