Ребёнок погиб при разрыве снаряда в Алеппо

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Алеппо. Фото © Mouneb Taim / Zuma / ТАСС (архив)

Боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня район Сайф-Эд-Даула в сирийском Алеппо, в результате инцидента погибла шестилетняя девочка, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР — генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, вечером 12 ноября боевики "Хайят тахрир аш-Шам"* обстреляли район Алеппо Сайф-Эд-Даула, применяя реактивную систему залпового огня кустарного производства.

— В результате разрыва снаряда повреждена крыша многоквартирного жилого дома и разрушена жилая комната. Погибла шестилетняя девочка, — сообщил Боренков.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.

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