Российские пользователи Facebook сообщили о сбое в работе сайта

Также о трудностях в работе социальной сети сообщили жители США, Великобритании, Бразилии, Израиля и других стран.

Пользователи социальной сети "Фейсбук" столкнулись со сбоем в работе сайта, следует из данных сервиса Downdetector.

Чаще всего жалобы о сбоях поступали из США, Бразилии, Нидерландов, Перу, Румынии, Израиля, Великобритании. Среди российских пользователей с неполадками столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Согласно данным сервиса, 73% пользователей "Фейсбука" пожаловались на сбои в работе новостной ленты, ещё 14% сообщили о полном отключении соцсети, а 11% испытали проблемы со входом в свои аккаунты.