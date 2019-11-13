Российские пользователи Facebook сообщили о сбое в работе сайта

Пользователи социальной сети "Фейсбук" столкнулись со сбоем в работе сайта, следует из данных сервиса Downdetector.
Чаще всего жалобы о сбоях поступали из США, Бразилии, Нидерландов, Перу, Румынии, Израиля, Великобритании. Среди российских пользователей с неполадками столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.
Согласно данным сервиса, 73% пользователей "Фейсбука" пожаловались на сбои в работе новостной ленты, ещё 14% сообщили о полном отключении соцсети, а 11% испытали проблемы со входом в свои аккаунты.
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