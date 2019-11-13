В Тбилиси заявили, что Грузия не может вступить в НАТО из-за России

История вступления Грузии в Североатлантический альянс тянется ещё с 90-х годов, хотя активные попытки присоединения к НАТО начались только в 2002 году.

Растянувшийся уже на десятилетия процесс вступления Грузии в НАТО всё никак не может завершиться, поскольку среди членов альянса нет единства мнений относительно Грузии из-за "российского фактора". Об этом заявил глава Минобороны страны Ираклий Гарибашвили.

— Сегодня среди членов НАТО нет общего консенсуса в связи с членством Грузии, конечно же, в этом решающую роль играет российский фактор, — приводит его слова ТАСС.

Министр отмечает, что надо учитывать сложившуюся обстановку и действовать исходя из реальности, а не желаний.

История вступления Грузии в Североатлантический альянс тянется ещё с 90-х годов, хотя активно вступать в НАТО Тбилиси начал только в 2002-м, когда президент страны Эдуард Шеварднадзе заявил о соответствующем намерении. Его курс продолжил и пришедший следом к власти Михаил Саакашвили.

Американские эксперты назвали Россию реальной военной угрозой для США и Европы