В Индии врачи выходили девочку, заживо погребённую в глиняном горшке

Предположительно, родители похоронили девочку после того, как она появилась на свет недоношенной.

Врачам удалось выходить младенца, которого нашли в запечатанном глиняном горшке на кладбище в индийском городе Барели, штат Уттар-Прадеш, пишет The Times of India.

Новорождённая девочка попала в больницу месяц назад, она весила около килограмма и страдала от переохлаждения. Ребёнок не ел с рождения, из-за чего у него отсутствовала жировая ткань.

Сейчас жизни младенца ничего не угрожает. За время лечения её вес увеличился в два раза, она реагирует на врачей и ест из бутылочки.

Биологические родители девочки подозреваются в покушении на убийство и оставлении ребёнка, пока их не нашли. Полиция Барели продолжает расследование обстоятельств произошедшего.

Предположительно, родители похоронили девочку после того, как она родилась недоношенной. Её положили в глиняный горшок, который завернули в ткань и закопали на кладбище. Ребёнок провёл под землёй около 48 часов.