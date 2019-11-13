Брат и сестра хотели убить своих шестерых детей, чтобы не отдавать их опеке

Один из выживших сказал, что хочет, чтобы их мать и отец отправились в тюрьму на "300 лет".

В британском графстве Йоркшир женщина и её брат получили пожизненные тюремные сроки за убийство двух сыновей и попытку убить ещё четырёх детей, пишет Daily Mail.

Сара Баррасс и её брат Брэндон Мачин вместе растили шестерых детей. Когда органы опеки пригрозили забрать их, родители решили пойти на убийство, чтобы не отдавать детей в приют.

В мае полиция обнаружила тела старших сыновей, 14-летнего Блейка и 13-летнего Тристана, на их двухъярусных кроватях дома в Шеффилде. Двух мальчиков родители убили, а остальных четырёх детей накачали наркотиками и пытались утопить в ванне.

Один из выживших детей сказал социальным работникам, что "беспокоится, что станет старше", поскольку старших сыновей родители убили, и добавил, что хочет, чтобы их мать и отец отправились в тюрьму на "300 лет".

Баррасс и Мачин происходят из неблагополучной семьи. В 14 лет Мачин попал в приёмную семью. После выхода из-под опеки они вступили в сексуальные отношения, будучи единоутробными братом и сестрой.

Ранее в американском штате Алабама 14-летний подросток убил пятерых членов своей семьи, в том числе и трёх детей.