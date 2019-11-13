Пылившийся на полке фарфоровый чайник продали в Британии за £ 1 040 000

Фарфоровый чайник, долгое время пылившийся на полке в обычном доме в британском графстве Дорсет, ушёл с молотка на аукционе за огромную сумму — более миллиона фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

Хозяин дома, не зная истинной ценности предмета, попросил эксперта Ли Янга оценить его. Тот обнаружил на чайнике отметки, свидетельствующие о том, что этот предмет утвари датируется примерно 1735–1796 годами — временем правления китайского императора Цяньлуна.

На крышке чайника изображён персик, символ бессмертия и единства в имперском Китае, где персиковые деревья считались "деревом жизни", а китайские невесты носили цветы этого растения.

Изначально пятидюймовый заварной чайник с зелёной глазурью продавался за несколько тысяч фунтов, но затем участник торгов по телефону заплатил за него 800 000 фунтов стерлингов. С добавленной комиссией аукционного дома общая сумма выплат составила 1 040 000 фунтов стерлингов.

После продажи в аукционном доме Duke's прозвучали оглушительные аплодисменты.

— Наш азиатский специалист по искусству отправился в дом продавца для обычной оценки, и этот грушевидный чайник просто стоял на полке, — сказал Гай Швинге из Duke's.

Император Цяньлун был шестым императором династии Цин. Он отрекся от престола в пользу своего сына, императора Цзяцина, и умер через три года в возрасте 87 лет в 1799 году.