Охранник изнасиловал четырёх школьниц за кражу в магазине Лондона

По данным полиции, мужчина пользовался "слепыми зонами" камер наблюдения и может быть причастен к нескольким аналогичным эпизодам.

Охранник из магазина одежды Primark Store в юго-западной части Лондона поймал четырёх 15-летних школьниц на краже вещей, однако, вместо того чтобы оформить правонарушение как полагается, решил наказать виновниц по-своему. Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказали следователям сами потерпевшие, после того как 27-летний Зия Уддин их обличил, он привёл их всех в кладовку для разбирательства. Там секьюрити начал угрожать, что расскажет о случившемся родителям девочек, а может и вовсе вызвать полицию, что якобы грозит несовершеннолетним воровкам тюремным сроком.

Подростки предлагали охраннику компенсировать ущерб деньгами или отработать в магазине, чтобы возместить ущерб, однако мужчина "дал понять", что его интересует другой способ компенсации вреда. Одна из жертв сказала, что "другого выбора не было".

Зия ловко воспользовался знанием "слепых зон" системы наблюдения, всё произошедшее осталось за кадром и, возможно, вовсе никогда бы не стало явным, если бы не коллеги мужчины, которые обратили внимание, что он не оформил документы о задержании воришек, а также попросил удалить записи из торгового зала, на которых девочки крадут вещи.

После обыска в кладовке были обнаружены презервативы, которые там хранил Уддин, а после проверки его телефона следователи выяснили, что он несколько раз звонил другим девочкам, телефоны которых становились ему известны после их задержания в магазине за кражу.

Мужчину обвиняют в изнасиловании и растлении несовершеннолетних, однако сам он все предъявленные обвинения отрицает. Ожидается, что 19 ноября ему будет вынесен приговор.