В Британии выбрали слово года, и оно экологичное

Число его запросов на сайте Кембриджского словаря возросло на 181% с декабря 2011 года.

Кембриджский словарь назвал в качестве слова года upcycling ("вторичное использование"). Об этом говорится на сайте учебного заведения.

— Число запросов слова upcycling на сайте Кембриджского словаря возросло на 181% с декабря 2011 года, когда его впервые добавили в онлайн-словарь, и число посещений этой страницы только за последний год увеличилось вдвое, — поясняется в сообщении.

Upcycling означает изготовление новых предметов из старых или уже использованных материалов.

Ранее Толковый словарь английского языка Коллинза назвал словосочетание года.