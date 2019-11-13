СМИ: Глава МИД Боливии ушёл в отставку

Лишь двое из 20 министров остаются на своих должностях: министр энергетики Рафаэль Ориуэла и министр сельского хозяйства Сесар Кокарико.

Министр иностранных дел Боливии Диего Пари подал в отставку на фоне массовых протестов, охвативших страну. Об этом сообщает издание El Deber.

Отмечается, что ранее в отставку также подал представитель Боливии при Организации американских государств Хосе Гонсалес. На данный момент от своих должностей публично отказались 16 из 20 министров. Ещё двое хоть и не огласили своё решение официально, но покинули территорию страны. Таким образом, на своих постах остаются министр энергетики Рафаэль Аларкон Ориуэла и министр сельского хозяйства и земель Сесар Кокарико.

Напомним, экс-президент Боливии подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов в стране, связанных с его переизбранием на очередной президентский срок. 12 ноября он прилетел в Мексику.