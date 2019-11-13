В Госдуме оценили заявление украинского вице-премьера о готовности снять санкции

Парламентарии считают, что на Украине готовы продать свои взгляды и ценности за некую компенсацию.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы о готовности снять санкции с России. По словам парламентария, это крайне маловероятно.

— Киев подразумевает возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию, можно с уверенностью сказать, что санкции с нашей страны не снимут никогда, — цитирует РИА "Новости" Бальбека.

Бальбек посоветовал Кулебе "не рассыпаться в пустых обещаниях", так как Россия не намерена отдавать свои территории за улучшение отношений с Украиной. С ним согласился и депутат Виктор Водолацкий.

— Кулеба говорит: мы готовы к отмене санкций, но хотим получить хорошую компенсацию... Они готовы сегодня продавать свои взгляды и ценности, — сказал Водолацкий в комментарии каналу "Дума ТВ".

Напомним, ранее украинский вице-премьер заявил о готовности Незалежной снять санкции в случае получения максимальной компенсации.