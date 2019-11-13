Самолёт Saudi Arabian Airlines экстренно сел в Канаде для спасения ребёнка

Однако медики не смогли спасти малыша, сейчас устанавливается причина его смерти.

Самолёт саудовской авиакомпании Saudi Arabian Airlines экстренно приземлился в канадском городе Сент-Джонс (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор) для того, чтобы двухлетнему ребёнку могли оказать срочную медицинскую помощь. Об этом сообщил телеканал CTV.

После того как лайнер Boeing 777-300 приземлился, на взлётно-посадочную полосу прибыли кареты скорой помощи для того, чтобы госпитализировать ребёнка. Однако медики не смогли спасти малыша, сейчас устанавливается причина его смерти.

Самолёт направлялся из города Джидда в Вашингтон.