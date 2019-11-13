Российские учёные придумали, как сжигать космический мусор при помощи Солнца

После завершения эскизного проектирования планируется оставить два-три варианта исполнения аппарата и провести макетные испытания.

Российская компания Easar придумала космический аппарат для сжигания мусора на орбите. Сейчас ведётся эскизное проектирование спутника, сообщает ТАСС.

— Данный космический аппарат находится на стадии эскизного проекта, — приводит агентство слова собеседника в компании. В патенте уточняется, что, чтобы солнечное излучение фокусировалось на цели, на спутнике установят одно или несколько трансформируемых зеркал.

Сейчас рассматривается шесть технических обликов спутника. После завершения эскизного проектирования планируется оставить два-три варианта исполнения аппарата и провести макетные испытания. Когда закончатся эксперименты, останется один-два варианта технического решения конечного облика.

В Easar добавили, что аппарат будет автономным и многоразовым. Его задачей будет уничтожение максимально возможного количества элементов космического мусора в зоне досягаемости.

30 октября Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала соответствующий патент.