Венеция переживает рекордное за 50 лет наводнение — видео

Один из самых привлекательных для туристов город Италии, Венеция, оказался почти полностью затоплен водой из-за сильных ливней, обрушившихся на регион. Об этом сообщает ANSA.
По данным журналистов, уровень воды в городе поднялся до практически рекордных 187 сантиметров, притом что критической считается отметка в 130 сантиметров. Самое же серьёзное повышение уровня воды было зафиксировано здесь в 1966 году: 194 сантиметра.
— На этот раз мы переживаем настоящую катастрофу, и ущерба не избежать, — заявил жителям мэр города Луиджи Бруньяро на фоне сообщений о том, что власти готовы объявить чрезвычайное положение.
Сообщается, что под ударом стихии также оказались другие города Италии, больше остальных пострадали южные провинции страны. Так, в городе Матера сильнейшие порывы африканского ветра сирокко скоростью до 100 км/ч ломали деревья и рушили линии электропередачи, принося с собой тонны воды.
Matera, 2019: pic.twitter.com/Dd4lV2C6F5— Erasmo Partenopeo 🇮🇹 (@ErasmoPartenope) 12 ноября 2019 г.
Так называемый феномен высокой воды считается привычным для расположенного на нескольких островах города, он, как правило, связан с лунными циклами и приливами и характерен для весны или осени, но часто его провоцируют дожди, как вышло в этот раз. Усугубляет ситуацию сильный ветер, дующий с моря.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram