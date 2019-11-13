Марк Руффало предложил на роль женщины-Халка Валькирию из "Мстителей"

Тесса Томпсон также известна по ролям в фильме "Крид. Наследие Рокки" и сериале "Мир Дикого Запада".

Исполнитель роли Халка — актёр Марк Руффало рассказал, кто, по его мнению, может сыграть роль женского варианта знаменитого героя в сериале Marvel, сообщает Entertainment Tonight.

Руффало назвал актрису Тессу Томпсон.

— Да, я знаю, что она уже играет Валькирию, но у неё здорово получилась бы Халк-женщина, — признался он.

В августе стало известно, что сериал Marvel о женщине-Халке выйдет на онлайн-сервисе Disney+. Подробности нового проекта пока не известны.

Помимо съёмок в "Мстителях" Томпсон известна зрителям по работе в фильме "Крид. Наследие Рокки", а также в сериалах "Мир Дикого Запада" и "Анатомия страсти".