В Госдуме ответили на слёзы Порошенко и его обещание вернуть Крым

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Фото © Serg Glovny / ZUMA Wire / ТАСС

По словам депутата Дмитрия Белика, действия Киева вызывают у жителей полуострова чувство ещё большего отторжения по отношению к Украине.

Пропагандистская кампания Украины в Крыму не изменила мнения жителей полуострова, которые видят себя частью России, заявил RT депутат Госдумы Дмитрий Белик.

По его словам, действия Незалежной, снимающей "истерические антироссийские сюжеты и фильмы", вызывают у крымчан только чувство ещё большего отторжения по отношению к Украине.

Никакой фильм, независимо от сценария и режиссёра, не способен убедить население Крыма вернуться на Украину, не способен изменить демократическое волеизъявление населения, — сказал он.

Напомним, ранее после просмотра фильма о крымских татарах экс-президент Украины Пётр Порошенко расплакался и заявил, что полуостров обязательно вернётся в состав Незалежной.

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