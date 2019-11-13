В Госдуме ответили на слёзы Порошенко и его обещание вернуть Крым

По словам депутата Дмитрия Белика, действия Киева вызывают у жителей полуострова чувство ещё большего отторжения по отношению к Украине.

Пропагандистская кампания Украины в Крыму не изменила мнения жителей полуострова, которые видят себя частью России, заявил RT депутат Госдумы Дмитрий Белик.

По его словам, действия Незалежной, снимающей "истерические антироссийские сюжеты и фильмы", вызывают у крымчан только чувство ещё большего отторжения по отношению к Украине.

— Никакой фильм, независимо от сценария и режиссёра, не способен убедить население Крыма вернуться на Украину, не способен изменить демократическое волеизъявление населения, — сказал он.

Напомним, ранее после просмотра фильма о крымских татарах экс-президент Украины Пётр Порошенко расплакался и заявил, что полуостров обязательно вернётся в состав Незалежной.