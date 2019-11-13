Сотрудница администрации Трампа подделала своё резюме

Девушка солгала о своих достижениях в учёбе и преувеличила масштабы работы в некоммерческих организациях.

Сотрудница администрации президента США Дональда Трампа приукрасила своё резюме, добавив ложные сведения о своём профессиональном опыте, сообщает телеканал NBC.

Сейчас Госдепартамент США ставит под сомнение квалификацию и профессиональные навыки заместителя помощника секретаря по урегулированию конфликтов и стабильности Мины Чанг. Девушка солгала о своих достижениях в учёбе и преувеличила масштабы работы в некоммерческих организациях.

Профессор Университета Джорджа Мейсона Джеймс Пфиффнер полагает, что разрыв между реальной квалификацией Чанг и её заявлениями является ещё одним примером слабой проверки со стороны администрации Трампа.