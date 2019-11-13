Моралес заявил, что преследователи предлагали за него 50 тысяч долларов

Экс-лидер Боливии выразил благодарность мексиканскому президенту за спасение своей жизни.

Бывший президент Боливии Эво Моралес, накануне прилетевший в Мексику, заявил, что на родине его хотели выдать преследователям.

— Сотрудник службы безопасности армии рассказал мне и показал сообщения, где ему предлагали 50 тысяч долларов за то, чтобы выдать меня (преследователям — прим. Лайфа) — написал Моралес в "Твиттере".

Также экс-глава Боливии поблагодарил президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора за спасение своей жизни.

Напомним, экс-президент Боливии подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов в стране, связанных с его переизбранием на очередной президентский срок. Он решил покинуть Боливию, так как Мексика предоставила ему убежище. Полномочия президента приняла на себя вице-спикер палаты сенаторов Боливии Жанин Аньес.