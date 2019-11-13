Почти миллиард человек в мире не имеет доступа к электричеству

В 2030 году около половины "неэлектризованного" населения будет проживать в ДР Конго, Уганде, Нигерии, Нигере и Судане.

Почти миллиард человек в мире не имеют доступа к электричеству, сообщается в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства World Energy Outlook.

— Энергетический мир характеризуется рядом глубоких диспропорций: почти миллиард человек всё ещё не имеют доступа к электричеству, — говорится в докладе.

Эксперты агентства отмечают, что на данный момент 600 миллионов человек в африканских странах к югу от Сахары не имеют доступа к электричеству. Если ситуация не будет стремительно меняться, то к 2030 году число людей в этом регионе без доступа к электричеству сократится мало — до 530 миллионов человек, а потом может снова вырасти до 600 миллионов человек. Причиной этого выступает рост населения, опережающий строительство инфраструктуры.

Таким образом, согласно прогнозам, к 2030 году 36% населения Африки к югу от Сахары не будут иметь доступа к электричеству, из которых три четверти живут в сельской местности.

В 2030 году около половины "неэлектризованного" населения мира будет проживать в Демократической Республике Конго, Уганде, Нигерии, Нигере и Судане.