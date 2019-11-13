Российские ракеты "Союз" будут запускать с Байконура до 2062 года

Период эксплуатации "Назарбаевского старта" официально начинается с 2022 года, однако пуски ракет планируется начать с 2023 года.

Российско-казахстанский проект по возведению ракетного комплекса для стартов экологически чистых ракет-носителей, получивший имя "Байтерек" и позже переименованный в "Назарбаевский старт", планируется использовать на протяжении 40 лет — до 2062-го. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что период эксплуатации "Назарбаевского старта" официально начинается с 2022 года, однако пуски ракет планируется начать с 2023 года. Сам же Байконур уже арендован Россией до 2050 года.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что разрабатываемый "Союз-5" совершит первый пуск с космодрома до конца 2022 года, а не в 23-м, как сообщалось ранее. Соответственно, запуск "Союза-6" должен произойти в 2023–2024 году.

Ракета "Ангара А5" будет запущена в конце 2024 года с космодрома Восточный