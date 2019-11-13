Военные впервые испытали новейшую технику РХБЗ — видео

Унифицированные тепловые машины УТМ-80М тестировали в Свердловской области в лесистом и труднопроходимом районе.

Новейшую технику РХБЗ впервые применили для проведения полной специальной обработки при выводе ракетного полка ПГРК "Ярс" на маршруты боевого патрулирования, рассказал начальник службы РХБЗ Тагильского ракетного соединения майор Виталий Саблин.

Унифицированные тепловые машины УТМ-80М впервые испытали в Свердловской области в лесистом и труднопроходимом районе. "Диверсанты" применили боеприпасы, снаряжённые стойкими отравляющими веществами, на дальних подступах к полевым позициям.

Военные отработали специальную комплексную задачу по отражению нападения. Также были проведены мероприятия по наращиванию охраны и маскировки, был успешно отработан комплекс технических и тактических вводных.

Подразделения РХБ-защиты взяли пробы воздуха, грунта, воды, а также провели оцепление зоны условного радиационного заражения и осуществили мероприятия по обеззараживанию местности и дорог.

Впервые в максимально приближенных к боевым условиях испытали машину тепловой обработки УТМ-80М, которая позволила в кратчайшие сроки обработать автономные пусковые установки.

В ходе учений подразделения РХБ провели специальную обработку более 100 единиц техники, в том числе и пусковых установок ПГРК.