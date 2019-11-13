Названы регионы, жители которых хуже всего выплачивают ипотеку

Больше всего "плохих" ипотечных кредитов по итогам прошедших девяти месяцев 2019 года было зафиксировано в республиках Алтай, Ингушетия и Карачаево-Черкесия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующую статистику.

— В целом ипотека остаётся одним из самых низкорисковых банковских видов кредитования. Средняя по стране доля ипотечных кредитов, просроченных более чем на 90 дней, составляет 1,7%, — говорится в исследовании ипотечного рынка.

В отдельных регионах доля "плохой" ипотеки превышает среднее значение в два раза и более. Так, например, в Ингушетии этот показатель составляет 8,25%, на Алтае — 4,5%, в Карачаево-Черкесии — 4,2%.

При этом минимальный уровень риска отмечается в Петербурге (0,75%), Москве (0,85%) и Чувашии (0,89%).

Как рассказали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, подавляющее большинство ипотечных заёмщиков не платит из-за трудного финансового положения: их доля достигает порядка 90–95%.

Остальные заёмщики не платят по ипотеке в основном из-за споров и разногласий при разводе.