Глава Федерации парусного спорта Находки умер после регаты в Южной Корее

Экипаж яхты Виктора Ходырева занял в международных соревнованиях второе место. Причиной смерти называют сердечный приступ.

Глава Федерации парусного спорта Находки Виктор Ходырев скончался в Южной Корее после участия в международной регате. Об этом сообщается в группе яхт-клуба "Семь футов".

— Из корейского порта Тонгъёнг сегодня прилетело грустное известие ... от сердечного приступа скончался участник регаты, президент Федерации парусного спорта Находки, главный менеджер яхты Gastion Виктор Михайлович Ходырев, — говорится в сообщении.

Экипаж яхты Ходырева занял в гонке второе место.

Ходырев занимался парусным спортом с 1986 года. Он часто принимал участие в регатах в Японии и Южной Корее. Также Ходырев разрабатывал проект яхт-клуба с детским парусным центром под Находкой.