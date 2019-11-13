Глава Федерации парусного спорта Находки умер после регаты в Южной Корее

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Фото © Facebook / Яхт-клуб "Семь футов"

Экипаж яхты Виктора Ходырева занял в международных соревнованиях второе место. Причиной смерти называют сердечный приступ.

Глава Федерации парусного спорта Находки Виктор Ходырев скончался в Южной Корее после участия в международной регате. Об этом сообщается в группе яхт-клуба "Семь футов".

Из корейского порта Тонгъёнг сегодня прилетело грустное известие ... от сердечного приступа скончался участник регаты, президент Федерации парусного спорта Находки, главный менеджер яхты Gastion Виктор Михайлович Ходырев, — говорится в сообщении.

Экипаж яхты Ходырева занял в гонке второе место.

Ходырев занимался парусным спортом с 1986 года. Он часто принимал участие в регатах в Японии и Южной Корее. Также Ходырев разрабатывал проект яхт-клуба с детским парусным центром под Находкой.

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