СМИ: В России увеличился объём штрафов за некачественное топливо

Величина денежного наказания для АЗС составляет 1% выручки от продажи горючего, но не менее 500 тысяч рублей.

Объём начисленных штрафов за некачественное топливо в России за 9 месяцев 2019 года составил 47 миллионов рублей, в то время как за весь прошлый год — 50 миллионов рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Росстандарт.

При этом объём взысканных штрафов оказался в 2,5 раза меньше — примерно 18 миллионов рублей.

С заявлениями в суд обратилось около двух третей организаций, уличённых в реализации некачественного топлива, сейчас иски на стадии обжалования. В Росстандарте рассказали газете, что за повторное нарушение было выписано всего два штрафа.

По информации Росстандарта, максимальный штраф в первом полугодии составил два миллиона рублей, а средняя величина штрафов — 580 тысяч рублей.

Основной объём штрафов был в третьем квартале 2019 года — около 24,6 миллиона рублей, в то время как по итогам первых двух — 22,4 миллиона рублей. В ведомстве указывают, что такие показатели связаны с накопительным эффектом, а также более эффективными точечными проверками организаций-нарушителей.

Величина штрафов для АЗС за реализацию некачественного топлива составляет 1% выручки от продажи горючего, но не менее 500 тысяч рублей. При повторном нарушении величина штрафа возрастает до 3% от оборота, но не менее двух миллионов рублей. За нарушение маркировки или несоответствие в документации штрафы ниже — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

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