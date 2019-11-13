Посольство РФ в США направило в Госдеп ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

В дипмиссии отметили, что находятся в контакте с родственниками Буркова в России и окажут ему необходимую помощь и поддержку.

Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в "Фейсбуке".

— В связи с экстрадицией российского гражданина А.Ю. Буркова из Израиля в США (обвиняется в киберпреступлениях) предприняли решительный демарш по поводу развязанной Вашингтоном "охоты" за нашими гражданами по всему миру, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в направленной в Госдеп ноте российские дипломаты потребовали строгого соблюдения американской стороной действующих двусторонних обязательств.

Также в посольстве сообщили, что в ближайшее время российские дипломаты навестят Буркова в следственном изоляторе в Вирджинии.

Бурков предстал перед судом в США 12 ноября, решение о его аресте будет принято 15 ноября. Ранее сообщалось, что россиянину грозит до 80 лет лишения свободы по пяти преступным эпизодам, связанным с киберпреступлениями. В США он был экстрадирован из Израиля.