HBO хочет снять продолжение сериала "Друзья"

Телеканал намерен привлечь к съёмкам создателей сериала Марту Кауффман и Дэвида Крейна.

Телеканал HBO ведёт переговоры с Warner Bros. о съёмках продолжения культового сериала "Друзья". Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По данным издания, сделка пока в зачаточном состоянии и может сорваться. Но в случае подписания на экраны вернётся весь звёздный состав: Рэйчел (Дженнифер Энистон), Моника (Кортни Кокс), Фиби (Лиза Кудроу), Джоуи (Мэтт Леблан), Чендлер (Мэттью Перри) и Росс (Дэвид Швиммер).

Также телеканал собирается привлечь к съёмкам создателей сериала Марту Кауффман и Дэвида Крейна.

HBO и Warner Bros. пока не прокомментировали эту информацию.

До этого актёры и режиссёры категорически отвергали любую вероятность возобновления сериала, который когда-то развлекал зрителей на протяжении 10 сезонов.

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