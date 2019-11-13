США назвали Турции предпочтительный путь урегулирования ситуации с С-400

По словам представителя администрации американского президента, Анкару ждут "колоссальные выгоды" благодаря программе F-35.

США рассказали Турции о предпочтительном варианте урегулирования ситуации вокруг российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и программы создания американских многоцелевых истребителей F-35. Об этом во время телефонного брифинга рассказал журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

По его словам, США объяснили Турции "пути урегулирования" ситуации вокруг российских С-400, настаивая на отказе от ЗРС.

— Президент [Трамп] и президент Эрдоган во всех своих контактах и беседах весьма откровенны по поводу того, как лучше разрешить эту ситуацию, — отметил представитель администрации.

Он считает, что Анкару ждут "колоссальные выгоды" благодаря программе F-35. Однако для их получения требуется урегулировать ситуацию с С-400.

В июле 2019 года в Турцию начались поставки российских ЗРК, а второй этап поставок завершился 15 сентября. При этом США препятствуют покупке российских систем ПВО Анкарой, аргументируя это тем, что Турция является участником программы по американским истребителям F-35, а их использование вместе с российскими С-400 якобы невозможно.