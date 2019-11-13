СМИ: Трамп предложил Турции $100 млрд и избавление от санкций из-за С-400

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

По данным СМИ, письмо Трампа было направлено Эрдогану с целью улучшения отношений между странами, которые пребывают не в лучшем состоянии.

Президент США Дональд Трамп в письме турецкому лидеру Реджепу Эрдогану предложил заключить торговую сделку между странами на сумму в 100 миллиардов долларов, а также пообещал пересмотр санкций против Турции из-за покупки ею российских ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Washington Post.

Как рассказал журналистам источник, данное письмо было направлено Эрдогану с целью улучшения отношений между странами, которые пребывают не в лучшем состоянии.

Он также добавил, что сейчас американская администрация пытается всячески оградить купленные Турцией С-400 от ввода в эксплуатацию якобы для того, чтобы они не имели доступа к средствам связи и защиты американских истребителей F-35.

Эрдоган проведёт переговоры с Путиным после встречи с Трампом

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