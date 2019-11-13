Экс-полковника Захарченко признали опасным для окружающих заключённым

Теперь даже в душ его будут конвоировать с закованными в наручники руками за спиной.

Бывший полковник Дмитрий Захарченко, осуждённый за взяточничество, получил статус заключённого, который может совершить побег и нападение на представителей власти. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на его адвоката Валерию Туникову.

По словам юриста, подобная мера была принята перед предстоящим этапированием Захарченко в колонию строгого режима, где ему предстоит провести ближайшие двенадцать с половиной лет.

Туникова отметила, что теперь в личном деле и на карточке камеры экс-полковника будут сделаны соответствующие записи, а на его одежде появится предупреждающая об опасности красная метка. После этих изменений Захарченко даже в душ будут конвоировать с закованными в наручники руками за спиной, рассказала адвокат. Также он будет вынужден почти каждый час отмечаться у надзирателя.

10 июня Захарченко был осуждён на 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным по одному эпизоду взяточничества и в воспрепятствовании расследованию. 17 октября суд смягчил ему приговор.