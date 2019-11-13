В Приморье выхаживают гималайского медвежонка-сироту, воровавшего мёд с пасеки

Зиму зверь проведёт в центре реабилитации, а весной его выпустят подальше от населённых пунктов.

Сотрудники центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморском крае выхаживают гималайского медвежонка, оставшегося без мамы и ставшего воровать мёд с пасеки, сообщает центр "Тигр" в своём фейсбуке.

Там же опубликованы фотографии медвежонка, лазающего по стенкам клетки.

— Ещё один гималайский медвежонок в 2019 году остался без опеки мамы. Он стал наведываться на пасеку, расположенную в десяти километрах от посёлка Камень-Рыболов Ханкайского района. Любой выход диких животных к людям опасен, поэтому малыш был изъят сотрудниками охотнадзора и доставлен к нам в центр "Тигр", — поясняется в сообщении.

Медвежонок здоров и упитан, поэтому сейчас его готовят к спячке. Зиму он проведёт в центре, а весной его выпустят подальше от населённых пунктов. Это уже 13-й медвежонок, поступивший в центр реабилитации в этом году.