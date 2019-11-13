Жителю Приморья вынесли приговор за хранение туши тигра и выращивание конопли

Причинённый государству ущерб от убийства краснокнижного животного оценивается в полтора миллиона рублей.

Тернейский районный суд в Приморском крае признал местного жителя виновным в незаконном хранении высушенной туши амурского тигра и обороте наркотиков, информирует пресс-служба регионального УМВД России.

— 42-летний житель посёлка Амгу Тернейского района незаконно хранил дома в морозильной камере тушу тигра. Согласно заключению экспертов, обнаруженные полицейскими останки принадлежат самке амурского тигра, занесённого в Красную книгу РФ, возрастом 5–8 месяцев. Кроме того, на территории частного дома мужчина выращивал 870 кустов маньчжурской конопли и снотворного мака. Суд признал мужчину виновным, назначив ему по совокупности преступлений наказание в виде 5 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — поясняется в сообщении.

Причинённый государству ущерб от убийства амурского тигра оценивается в полтора миллиона рублей. Приговор вступил в силу.

Амурский тигр занесён в Международную Красную книгу как исчезающий вид. 90% его популяции, насчитывающей от 500 до 600 особей, обитает в Приморском и Хабаровском краях.