Тело москвича с бутылкой водки в руке обнаружили через четыре дня после смерти

Согласно предварительной версии, мужчина скончался от отравления суррогатным алкоголем.

В центре российской столицы обнаружили тело мужчины с бутылкой водки в руке, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Вечером 11 ноября в квартире на улице Красная Пресня обнаружено тело 46-летнего жителя столицы, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина лежал на полу в комнате, в его руке была начатая бутылка водки. Видимых телесных повреждений на теле не было, на момент обнаружения тело пролежало в квартире около четырёх дней.

Согласно предварительной версии, мужчина скончался от отравления суррогатным алкоголем. По факту случившегося следователи проводят проверку.