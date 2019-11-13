Туроператоры назвали самые доступные пляжные направления на декабрь

Увеличилась стоимость путешествий в Индонезию, на Гоа и на израильский курорт Эйлат.

С каждым днём на россиян неминуемо надвигаются новогодние праздники, а вместе с ними и "дешёвый предновогодний" сезон на туристическом рынке, когда цены на путёвки устанавливаются на очень "вкусном" уровне. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— Продолжает дешеветь зимняя Турция — турпакеты с вылетом 29.11–02.12 стоят сегодня в среднем на 30% дешевле, чем туры с вылетом в середине ноября, — говорится в сообщении.

Значительно сбавили в цене путёвки в ОАЭ, приблизительно на 40%, до примерно 88 тысяч рублей за двоих, хотя если постараться, то можно улететь и за 57 тысяч. Доступнее стал также Бахрейн, куда можно отправиться в среднем за 80 тысяч рублей. Минимальная же стоимость тура составляет 57 тысяч.

Снижаются цены на билеты до Бали (–19,6%), Мексики (–15%), Таиланда (–14,6%), о. Хайнань в Китае (–10,4%), Кубы (–10%), Доминиканы (–9%). Пятую часть стоимости потеряли также туры на Мальдивы, –20%, хотя в рублях это по-прежнему немало: средняя стоимость путёвки составляет около 204 тысяч рублей.

А вот от туров в Иорданию в этот период лучше отказаться, ведь они подорожают на 21,7%. Станут дороже путешествия в индийский штат Гоа, на 25,6%. Больше трети в стоимости путёвки прибавит и израильский Эйлат: +38% в среднем.

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