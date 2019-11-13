Восемь человек пострадали при пожаре в квартире на юго-западе Москвы

В московском районе Коньково произошёл пожар в квартире, сообщает пресс-служба городского управления МЧС России.

— По адресу: ул. Профсоюзная, дом 118, корпус 1, происходило возгорание в квартире на первом этаже дома. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. В ходе работ по тушению спасено 14 человек, из которых двое детей. Спасённые переданы медикам. Принятыми мерами пожар ликвидирован. К сожалению, есть пострадавшие, — говорится в сообщении.

По данным агентства "Москва", в результате пожара пострадало восемь человек.