Профсоюзы производителей коки потребовали вернуть Моралеса в Боливию

Профсоюзы производителей коки в провинции Чапаре, профсоюзной базе Эво Моралеса, заявили, что не признают сенатора Жанин Аньес как исполняющую обязанности президента, и объявили "национальную мобилизацию", потребовав возвращения Моралеса.

— Мы заявляем о национальной мобилизации против госпереворота, совершённого в стране, мы отвергаем самопровозглашение госпожи Аньес и просим объединить усилия со всеми общественными организациями, — сказал Андронико Родригес, вице-президент шести федераций производителей коки.

Его заявление прозвучало на радио профсоюза Kausachun Coca после того, как Аньес сказала, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства государства.

Сам Моралес считает, что решение вице-спикера палаты сенаторов парламента Жанин Аньес взять на себя президентские обязанности является "коварным госпереворотом".