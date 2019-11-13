Дети уехавшего из Швеции Лисова устроены в детсад и школу Хабаровского края

Омбудсмен отметила, что мужчина получает всю необходимую помощь по вопросу оформления документов и оказания мер соцподдержки.

Дети россиянина Дениса Лисова, которых он "выкрал" из рук ювенальной юстиции Швеции, после возвращения в Хабаровский край были устроены в местную школу и детский сад. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Виктория Трегубенко.

— Помощь семье оказана, дети устроены в школу и в детский сад, — приводит её слова ТАСС.

Омбудсмен отметила, что мужчина получает всю необходимую помощь по вопросу оформления документов и оказания мер соцподдержки. В краевой администрации сообщили, что у семьи нет проблем с жильём, они живут у родственников, но "в случае необходимости" им может быть предоставлено служебное жильё.

Дочерей россиянина Дениса Лисова забрала служба опеки Швеции, когда их мать тяжело заболела. Они получили новый дом в семье ливанского происхождения, но отец решил вывезти их из страны. На пароме они уплыли в Польшу, где были задержаны таможенной службой при попытке вылететь в Москву. Швеция выдала ордер на арест Лисова, но третьего ноября многодетный мужчина и его девочки прилетели в Москву.

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