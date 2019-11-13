В России хотят в пять раз увеличить штрафы за хулиганство

В правительстве подготовлен предварительный вариант нового Кодекса об административных правонарушениях, в котором сильно увеличиваются штрафы за некоторые проступки, сообщают "Ведомости".
Так, штраф за мелкое хулиганство может быть увеличен с 500–1000 до 3000–5000 рублей. А хулиганство, которое сопряжено с неповиновением представителю власти, — до 5–10 тысяч рублей.
К хулиганству теперь могут отнести и отправление естественных потребностей в общественных местах. Штраф за нахождение в общественном месте в пьяном виде не поменяется — от 500 до 1500 рублей. Но уточняется, что к общественным местам относятся улицы, скверы, парки, аэропорты, пристани, вокзалы, прилегающие к ним территории и любой общественный транспорт, а также лифты, крыши, чердаки, подъезды, технические этажи и подвалы.
За выгул собак опасной породы без намордника в общественном месте может появиться штраф размером 3000–5000 рублей. До 5000 рублей вырастет штраф за оскорбление граждан.
Отмечается, что это предварительный вариант Кодекса об административных правонарушениях, который ещё обсуждается.
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