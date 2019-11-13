В России хотят в пять раз увеличить штрафы за хулиганство

К таким правонарушениям теперь могут отнести и отправление естественных потребностей в общественных местах.

В правительстве подготовлен предварительный вариант нового Кодекса об административных правонарушениях, в котором сильно увеличиваются штрафы за некоторые проступки, сообщают "Ведомости".

Так, штраф за мелкое хулиганство может быть увеличен с 500–1000 до 3000–5000 рублей. А хулиганство, которое сопряжено с неповиновением представителю власти, — до 5–10 тысяч рублей.

К хулиганству теперь могут отнести и отправление естественных потребностей в общественных местах. Штраф за нахождение в общественном месте в пьяном виде не поменяется — от 500 до 1500 рублей. Но уточняется, что к общественным местам относятся улицы, скверы, парки, аэропорты, пристани, вокзалы, прилегающие к ним территории и любой общественный транспорт, а также лифты, крыши, чердаки, подъезды, технические этажи и подвалы.

За выгул собак опасной породы без намордника в общественном месте может появиться штраф размером 3000–5000 рублей. До 5000 рублей вырастет штраф за оскорбление граждан.

Отмечается, что это предварительный вариант Кодекса об административных правонарушениях, который ещё обсуждается.