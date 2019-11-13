У жителя Подмосковья изъяли 1,3 кг амфетамина — видео

Также сообщается, что дома у мужчины был обнаружен контейнер с ещё одним наркотическим средством растительного происхождения, которое сейчас на экспертизе.

В подмосковной Балашихе полицейские задержали мужчину, которого подозревают в попытке сбыта более килограмма амфетамина, а также значительного количества других наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

— Обнаружены и изъяты два контейнера с порошкообразным и растительным веществами. По результатам химического исследования установлено, что в одной из ёмкостей находится психотропное вещество — метамфетамин — общей массой более 1,3 кг, — рассказала журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении задержанного 32-летнего уроженца Кабардино-Балкарской Республики было возбуждено уголовное дело за покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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