Количество жертв взрыва у здания МВД Афганистана увеличилось до семи

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Фото © Twitter/TOLOnews

По предварительным данным, взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник на автомобиле.

Семь человек погибли и ещё 19 получили различные ранения в результате мощного взрыва около здания МВД Афганистана в Кабуле. Как сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства Насрата Рахими, четверо погибших являются сотрудниками полиции, остальные — мирные жители.

Территория места происшествия оцеплена полицейскими и военными, там продолжают работать экстренные службы.

Напомним, ранее министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби заявил, что в стране была разгромлена террористическая группировка ИГИЛ*.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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