Количество жертв взрыва у здания МВД Афганистана увеличилось до семи

Семь человек погибли и ещё 19 получили различные ранения в результате мощного взрыва около здания МВД Афганистана в Кабуле. Как сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства Насрата Рахими, четверо погибших являются сотрудниками полиции, остальные — мирные жители.
A spokesman for the Interior Ministry said that the explosion happened in the Qasaba area in PD15 of #Kabul city, and that “The target area has not yet been cleared and we will share more details soon.” #Afghanistan pic.twitter.com/dCjHyMwGPr— TOLOnews (@TOLOnews) November 13, 2019
Территория места происшествия оцеплена полицейскими и военными, там продолжают работать экстренные службы.
Напомним, ранее министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби заявил, что в стране была разгромлена террористическая группировка ИГИЛ*.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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