Количество жертв взрыва у здания МВД Афганистана увеличилось до семи

По предварительным данным, взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник на автомобиле.

Семь человек погибли и ещё 19 получили различные ранения в результате мощного взрыва около здания МВД Афганистана в Кабуле. Как сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства Насрата Рахими, четверо погибших являются сотрудниками полиции, остальные — мирные жители.

A spokesman for the Interior Ministry said that the explosion happened in the Qasaba area in PD15 of #Kabul city, and that “The target area has not yet been cleared and we will share more details soon.” #Afghanistan pic.twitter.com/dCjHyMwGPr — TOLOnews (@TOLOnews) November 13, 2019

Территория места происшествия оцеплена полицейскими и военными, там продолжают работать экстренные службы.

Напомним, ранее министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби заявил, что в стране была разгромлена террористическая группировка ИГИЛ*.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.