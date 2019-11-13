Медики назвали плохие привычки в еде, из-за которых обрастают жирком

Как оказалось, некоторые популярные методики похудения абсолютно бесполезны для большинства людей.

Строгий подсчёт калорий, сложная диета и долгие дни, проведённые в спортзале ради идеальной фигуры, — всё это может пойти прахом из-за незначительных, на первый взгляд, привычек в еде, доказали учёные. Результаты исследования были опубликованы в журнале "Психология сегодня".

Так, самый простой способ не набрать лишний вес — следить за количеством съеденного, однако многим сложно это сделать, ведь они привыкли есть, сидя напротив экрана телевизора или компьютера. Также полнит и пренебрежительное отношение к еде. Если наслаждаться каждым кусочком, а не бездумно его проглатывать, то насыщение придёт быстрее и можно будет избежать переедания и ночных перекусов.

Кроме того, серьёзно вредит фигуре и планам поддерживать её в желаемой форме привычка есть жирную пищу. Тем, кто делал так в детстве и продолжает по сей день, специалисты рекомендуют пересмотреть своё отношение к этому вопросу, равно как и к привычке быстро съедать свою порцию — это может принести слишком много ненужных калорий.

Следить необходимо и за размером порции. Ни о какой пользе любой здоровой пищи, как и о похудении, не может идти речи, если съедать слишком много. Не обернётся ничем хорошим и привычка есть в разное время, желательно перейти на нормированный режим питания.

Не помогут содержать фигуру в норме и экзотические диеты наподобие грейзинга, или, как его раньше называли, дробного питания — тактики небольших перекусов в течение дня. По мнению специалистов, на самом деле подобные эксперименты над организмом не работают для большинства людей, поскольку так слишком сложно отслеживать тип и количество съеденного.

А чтобы ещё сильнее помешать своим планам привести себя в порядок к Новому году или хотя бы к лету, к предыдущему способу питания следует добавить фастфуд — самую непитательную еду.

Также не делает фигуру лучше привычка пропускать приём пищи, ведь после продолжительного голодания риск съесть больше положенного возрастает. Ставит крест на стройном будущем и слишком однообразное меню, как и частое посещение ресторанов, в которых нельзя проследить за ингредиентами и размером порций, особенно вредны для фигуры заведения, где есть "шведский стол".

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